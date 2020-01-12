Президент Ірану: США відповідальні за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні



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Президент Ірану Хасан Рухані

Рухані сказав, що всі повинні взятися за руки для відновлення безпеки і дозволити миру і спокою перемогти в регіоні

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що військова присутність США в регіоні зробила його неспокійним і спровокувала гнів серед народів.

Про це він сказав в телефонній розмові з прем'єрміністром Швеції Стефаном Левеном пізно ввечері в неділю, повідомляє IRNA

Відзначаючи, що військова присутність США в регіоні і вбивство генерала Сулеймані зробили регіон неспокійним і спровокували гнів народів, Рухані сказав, що всі повинні взятися за руки для відновлення безпеки і дозволити миру і спокою перемогти в регіоні.

Охарактеризувавши удар Ірану по американській базі Аль-Асад в Іраку як повністю законний і відповідний статті 51 Статуту ООН і законному захисту країни, він сказав, що американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні.

Нагадаємо, іранські ЗМІ підтримали антиурядові протести, які почалися через авіакатастрофу літака МАУ.

До слова, президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів Ірану із закликом припинити вбивства іранців, котрі виступають проти нинішньої влади.