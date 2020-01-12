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    У світі

    США запевнили в готовності до переговорів з Іраном без жодних умов

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    Колаж з прапорів США та Ірану - США запевнили в готовності до переговорів з Іраном без жодних умов
    Колаж з прапорів США та Ірану

    «Ми готові сісти та обговорити без передумов новий шлях вперед», - запевнив глава Пентагону

    Сполучені Штати Америки готові до перемовин з Іраном про деескалацію відносин без попередніх умов. 

    Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в ефірі каналу CBS News.

    «Ми готові сісти та обговорити без передумов новий шлях вперед - низку кроків, завдяки яким Іран стане більш нормальною країною», - зазначив Еспер.

    Американський міністр розкритикував Тегеран за першу реакцію на збиття українського літака та намагання довести, що версія ураження ракетою - американська пропаганда.

    Крім того, Еспер зазначив, що адміністрація США не шкодує про усунення іранського генерала Касема Сулеймані, оскільки це дозволило забезпечити Америці більшу безпеку.

    Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

    Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. У ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США в Іраку.

    США міністр Іран політика військові Пентагон
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