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    У світі

    Трамп попросив лідерів Ірану не вбивати протестувальників

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    Трамп попросив лідерів Ірану не вбивати протестувальників

    Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом

    Президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів Ірану із закликом припинити вбивства іранців, котрі виступають проти нинішньої влади.

    Про це йдеться у його дописі в Twitter.

    «Лідерам Ірану: Не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або ув’язнено тисячі, і світ спостерігає. Що більш важливо – спостерігають США», – написав Трамп.

    Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом, а журналістом – вільно висвітлювати події в країні. «Увімкніть інтернет і дозвольте журналістам вільно пересуватися. Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу», – заявив він.

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    Нагадаємо, іранські ЗМІ підтримали антиурядові протести, які почалися через авіакатастрофу літака МАУ.

    США Іран Дональд Трамп вбивство інтернет протест МАУ
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