Трамп попросив лідерів Ірану не вбивати протестувальників

Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів Ірану із закликом припинити вбивства іранців, котрі виступають проти нинішньої влади.

Про це йдеться у його дописі в Twitter.

«Лідерам Ірану: Не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або ув’язнено тисячі, і світ спостерігає. Що більш важливо – спостерігають США», – написав Трамп.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!