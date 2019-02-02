Американський адвокат: Збиття літака рейсу МН-17 було провокацією Росії



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Джеррі Скіннер поклав відповідальність за загибель 298 пасажирів Боїнга-777 на Росію та особисто Путіна

За збиття над Донбасом літака Малайзійських авіаліній несе відповідальність Росія та особисто Володимир Путін, переконаний американський адвокат Джеррі Скіннер. Він представляє інтереси родин жертв трагедії, що сталася 17 липня 2014 року.

Тоді, нагадаємо, біля Тореза Донецької області було збито пасажирський літак Боїнг-777 авіаліній Malaysia airlines, який здійснював рейс з номером МН-17 з Амстердама до Куала-Лумпур. Літак збито зенітно-ракетним комплексом «Бук». У катастрофі загинули усі пасажири та екіпаж – загалом 298 осіб.

Джеррі Скіннер дав інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви», в якому наголосив, що це особисто Володимир Путін та Російська Федерація, як держава, несуть відповідальність за катастрофу. На переконання адвоката, це була російська провокація:

«Ніхто не висилає протиповітряного війського спорядження, такого як ракетні комплекси «Бук», в регіон, де літають цивільні літаки», - зауважив Скіннер.

«Спеціалісти знають, що там, де атаковано рейс МН-17, регулярно і у великій кількості літають цивільні літаки. Отже, виходить так: якщо ви спровокуєте подію з багатьма жертвами і потім скинете відповідальність на Україну, то створите для себе умови і приводи аби використати військо і так вирішити політичну проблему. Перетворення України у «новоросію» є одним із елементів політичного напрямку Володимира Путіна», - сказав він.

Американський адвокат Джеррі Скіннер спочатку представляв інтереси родин декількох жертв авіакатастрофи, але до позову, який подано до Європейського суду у Стразбурзі, приєдналися інші особи. Загалом відповідальності за збиття літака і компенсації від Росії та Путіна вимагає 291 людина.

Нагадаємо, у Гаазі представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі Boeing рейсу МН17.

Джерело: Польське радіо