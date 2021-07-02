Вірші проти влади. Суд засудив поета Нечая до трьох років в'язниці умовно

Суд вважає, що Нечай неодноразово публікував пости в соціальній мережі Facebook, небезпечні для української влади

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік

Ленінський районний суд Кропивницького визнав поета Андрія Нечая винним у закликах до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади. Про це інформують Українські Новини.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

Причиною звинувачень став збірник (книга) з назвою – «Проєкт: Нова Україна».

На думку суду, у цій книзі висвітлено ідеї, які містять прямі заклики до зміни системи влади в Україні, а також заклики до революції та збройного повстання.

Крім того, Нечай неодноразово публікував пости в соціальній мережі Facebook, які містять висловлювання, ідейна спрямованість яких полягає в необхідності встановлення контролю над владою та зміни територіального устрою України всупереч Конституції.

18 червня суд затвердив угоду про визнання провини між прокурором і поетом.

Суд визнав винним Нечая в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу, і призначив йому узгоджене сторонами покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна.

Але Нечая було звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

ЗМІ повідомляють, що суд поклав на Нечая обов'язок не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноваженому органу з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Крім того, суд стягнув з нього на користь держави процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта для проведення в справі експертних досліджень і судових експертиз в загальній сумі 46 813 гривень.

Додамо, що сьомий Міжнародний поетичний конкурс «Гайвороння» оголосив фіналістів.

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