  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вірші проти влади. Суд засудив поета Нечая до трьох років в'язниці умовно

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд вважає, що Нечай неодноразово публікував пости в соціальній мережі Facebook, небезпечні для української влади - Вірші проти влади. Суд засудив поета Нечая до трьох років в'язниці умовно
    Суд вважає, що Нечай неодноразово публікував пости в соціальній мережі Facebook, небезпечні для української влади
    Фото з відкритих джерел

    Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік

    Ленінський районний суд Кропивницького визнав поета Андрія Нечая винним у закликах до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади. Про це інформують Українські Новини.

    Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

    Причиною звинувачень став збірник (книга) з назвою – «Проєкт: Нова Україна».

    На думку суду, у цій книзі висвітлено ідеї, які містять прямі заклики до зміни системи влади в Україні, а також заклики до революції та збройного повстання.

    Крім того, Нечай неодноразово публікував пости в соціальній мережі Facebook, які містять висловлювання, ідейна спрямованість яких полягає в необхідності встановлення контролю над владою та зміни територіального устрою України всупереч Конституції.

    18 червня суд затвердив угоду про визнання провини між прокурором і поетом.

    Суд визнав винним Нечая в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу, і призначив йому узгоджене сторонами покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна.

    Але Нечая було звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

    ЗМІ повідомляють, що суд поклав на Нечая обов'язок не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноваженому органу з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

    Крім того, суд стягнув з нього на користь держави процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта для проведення в справі експертних досліджень і судових експертиз в загальній сумі 46 813 гривень.

    Додамо, що сьомий Міжнародний поетичний конкурс «Гайвороння» оголосив фіналістів.

    Читайте також:
    Теги: місцева влада Україна письменник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вірші проти влади. Суд засудив поета Нечая до трьох років в'язниці умовно