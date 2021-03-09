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    Притула покинув шоу на «Новому каналі» Пінчука через російський слід

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    9 березня о 19:00 на &laquo;Новому каналі&raquo; стартує&nbsp;програма &laquo;Де логіка?&raquo; - Притула покинув шоу на «Новому каналі» Пінчука через російський слід
    9 березня о 19:00 на «Новому каналі» стартує програма «Де логіка?»
    Фото з відкритих джерел

    На початку 2021 року Притула звернувся до керівництва «Нового каналу» з вимогою вказати кінцевого бенефіціара програми «Де логіка?»

    Український шоумен і член партії «Голос» Сергій Притула оголосив про те, що покидає телепрограму «Де логіка?» на «Новому Каналі» Віктора Пінчука, оскільки кінцевими бенефіціарами формату даного шоу є громадяни Російської Федерації.

    «9 березня в ефірі «Нового каналу» буде показаний перший з 15 випусків програми «Де логіка?», яку «Новий» знімав у листопаді минулого року. 15 випусків – це перший сезон цього шоу на «Новому». Перший і останній із моєю участю в ньому як ведучий. Як і обіцяв, у випадку, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату з російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї в цьому шоу більше не буде. Так от, не буде», – зазначив Притула на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    На початку 2021 року Притула звернувся до керівництва «Нового каналу» з вимогою вказати кінцевого бенефіціара ліцензійного продукту програми «Де логіка?». Тоді він заявив, що в разі, якщо за цим продуктом «реально стирчать російські вушка, то ноги моєї в наступних сезонах цього проекту більше не буде».

    Нагадаємо, раніше Нацрада з телебачення й радіомовлення оприлюднила інформацію про те, що частина медіа-активів Віктора Пінчука оформлені на громадянку Росії Олену Тимкіну. Росіянка Тімкіна виявилася власником частки в «Русском Радио» й «Радио Rocks».

    Раніше повідомлялося, що у листопаді 2020 Сергій Притула брав участь у виборах на посаду мера Києва, проте не отримав перемогу. Згодом він вийшов із політради і перестав виконувати обов'язки заступника голови партії «Голос».

    Теги: Росія телебачення Віктор Пінчук Сергій Притула
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