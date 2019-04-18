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    Економіка та фінанси

    Посольство США про ПриватБанк: треба і далі стягувати збитки з колишніх власників

    • Розсилка
    Посольство США про ПриватБанк: треба і далі стягувати збитки з колишніх власників

    В американському посольстві підтримали Нацбанк в справі націоналізації ПриватБанку

    Американські дипломати зробили заяву після рішення суду, який задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації ПриватБанку.

    «Важливо, щоб влада продовжувала свої зусилля для стягнення збитків від колишніх власників та осіб, що мають відношення до збанкрутілих банків», - йдеться в повідомленні посольства США.

    Міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері, пообіцяли в посольстві США.

    В повідомленні нагадують, що в 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ націоналізувати ПриватБанк.

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    «Ми вітаємо реформу корпоративного управління Приватбанку на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі, що вже призвело до посилення ефективності та стабільності всієї банківської системи. Ми продовжуємо підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектору України», - заявляють в посольстві.

    Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. На думку суду, процедура виведення ПриватБанку з ринку порушувала норми чинного законодавства.

    Мінфін вже заявили, що будуть подавати апеляцію на це рішення.

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