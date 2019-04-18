У Зеленського звинуватили Порошенка у рішенні суду по ПриватБанку



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Порошенко сам винний у такій судовій реформі – закидають в Зе!Команді

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського вважає, що рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку є результатом «провалу» судової реформи, яку проводив нинішній президент Петро Порошенко.

«Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд ПриватБанку. Одне питання: так, хто ж все-таки, маріонетка Коломойського? Думайте», - йдеться в повідомленні на сторінці команди Зеленського на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши позов Ігоря Коломойського, визнав протиправними рішення Нацбанку, Кабмін та ФГВФЛ, наслідком яких була націоналізація ПриватБанку, і визнав недійсним договір купівлі-продажу державою акцій банку.

Розгляд цієї справи здійснювався з червня 2017 року.