Власники TikTok подали до суду на адміністрацію Трампа



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Додаток TikTok має бути продано американській компанії до 15 вересня

Власники TikTok вважають, що заборона на роботу сервісу в США не повʼязана з питаннями безпеки

Китайська компанія Bytedance, яка володіє соціальною мережею TikTok, подала в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться в повідомленні на сайті китайської компанії.

Bytedance направила скаргу в американський суд 24 серпня 2020 року. Вона намагається оскаржити намір влади США заборонити роботу компанії на американській території.

«У нас немає іншого вибору, окрім як вжити заходів для захисту наших прав, прав наших користувачів і працівників», — наголосили у заяві.

Компанія категорично не погоджується з позицією адміністрації, що соцмережа є загрозою для національної безпеки США.

Власники TikTok вважають, що заборона на роботу сервісу в США не повʼязана з питаннями безпеки, оскільки дані американських користувачів зберігаються за межами Китаю.

У китайській компанії заявили, що адміністрація Трампа ігнорує масштабні заходи, які були вжиті власниками TikTok після того, як американська сторона висловила свої претензії.

У компанії зазначили, що вони йшли назустріч Вашингтону, навіть будучи незгодними з його претензіями.

Минулого тижня Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.