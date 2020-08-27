Глава Google виключив можливість покупки TikTok
TikTok користується хмарними сервісами Google
Американська компанія Google не має наміру купувати соцмережу TikTok.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву директора Google Сундара Пічаї.
За даними агентства, беручи участь в радіопередачі Pivot Schooled, Пічаї сказав, що у компанії немає планів щодо купівлі TikTok. Він також підтвердив, що TikTok користується хмарними сервісами Google.
Раніше газета The New York Times повідомляла, що китайська фірма ByteDance проводить консультації про можливість повного або часткового продажу TikTok з компаніями Microsoft, Oracle, Twitter і Netflix. Сума угоди може скласти $ 20-50 млрд.
Минулого тижня Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.
Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.
Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.
Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.
Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.