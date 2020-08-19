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    HiTech

    Трамп озвучив ще одну компанію, яка може купити TikTok

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    За інформацією ЗМІ, компанія Oracle провела попередні переговори з ByteDance щодо купівлі TikTok на території США, Канади, Австралії та Нової Зеландії - Трамп озвучив ще одну компанію, яка може купити TikTok
    За інформацією ЗМІ, компанія Oracle провела попередні переговори з ByteDance щодо купівлі TikTok на території США, Канади, Австралії та Нової Зеландії

    Глава Білого дому назвав Oracle «гарною компанією», яка може купити додаток TikTok

    Президент США Дональд Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

    Про це пише Reuters.

    Трамп назвав Oracle «гарною компанією», яка може купити додаток TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що Oracle провела попередні переговори з ByteDance щодо купівлі TikTok на території США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

    Як відомо, Oracle Corporation — найбільший виробник програмного забезпечення для організацій та великий постачальник серверного обладнання.

    Минулого тижня Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

    Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

    Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

    Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

    Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.

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