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    Прогноз погоди на 27 червня

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    У неділю, 27 червня 2021 року, не буде жодної української області, яка уникнула б дощів з грозами - Прогноз погоди на 27 червня
    У неділю, 27 червня 2021 року, не буде жодної української області, яка уникнула б дощів з грозами
    фото: rbc.ua

    Середня денна температура - +27 градусів за Цельсієм

    У неділю, 27 червня 2021 року, не буде жодної української області, яка уникнула б дощів з грозами. Принаймні так стверджує Укргідрометцентр.

    Середня денна температура — +27 градусів за Цельсієм.

    При цьому надалі зберігатиметься тенденція тижня, що минає: на сході країни значно тепліше, ніж на заході.

    Скажімо, якщо у Луцьку буде +26, то в Луганську, згідно з прогнозом, слід чекати +32 градуси.

    meteo.gov.ua

    meteo.gov.ua

    Температурні показники по усім обласним центрам:

    • Ужгород — +28,
    • Львів — +26,
    • Луцьк — +26,
    • Рівне — +26,
    • Івано-Франківськ — +27,
    • Тернопіль — +27,
    • Чернівці — +27,
    • Хмельницький — +27,
    • Житомир — +26,
    • Київ — +28,
    • Черкаси — +29,
    • Вінниця — +28,
    • Кропивницький — +28,
    • Одеса — +30,
    • Дніпро — +29,
    • Запоріжжя — +30,
    • Миколаїв — +31,
    • Херсон — +31,
    • Сімферополь — +28,
    • Чернігів — +28,
    • Суми — +29,
    • Полтава — +30,
    • Харків — +31,
    • Донецьк — +32,
    • Луганськ — +31.

    Вітер — 7-12 м/с.

    Захід сонця — о 21:14.

    bigkyiv.com.ua

    bigkyiv.com.ua

    Нагадаємо, 27 червня — День молоді.

    А ще, 27 червня, за народним календарем відзначається День пророка Єлисея (в народі — Єлисея Гречкосія), щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр літо
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    Прогноз погоди на 27 червня