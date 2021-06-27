Прогноз погоди на 27 червня
Середня денна температура - +27 градусів за Цельсієм
У неділю, 27 червня 2021 року, не буде жодної української області, яка уникнула б дощів з грозами. Принаймні так стверджує Укргідрометцентр.
Середня денна температура — +27 градусів за Цельсієм.
При цьому надалі зберігатиметься тенденція тижня, що минає: на сході країни значно тепліше, ніж на заході.
Скажімо, якщо у Луцьку буде +26, то в Луганську, згідно з прогнозом, слід чекати +32 градуси.
Температурні показники по усім обласним центрам:
- Ужгород — +28,
- Львів — +26,
- Луцьк — +26,
- Рівне — +26,
- Івано-Франківськ — +27,
- Тернопіль — +27,
- Чернівці — +27,
- Хмельницький — +27,
- Житомир — +26,
- Київ — +28,
- Черкаси — +29,
- Вінниця — +28,
- Кропивницький — +28,
- Одеса — +30,
- Дніпро — +29,
- Запоріжжя — +30,
- Миколаїв — +31,
- Херсон — +31,
- Сімферополь — +28,
- Чернігів — +28,
- Суми — +29,
- Полтава — +30,
- Харків — +31,
- Донецьк — +32,
- Луганськ — +31.
Вітер — 7-12 м/с.
Захід сонця — о 21:14.
Нагадаємо, 27 червня — День молоді.
А ще, 27 червня, за народним календарем відзначається День пророка Єлисея (в народі — Єлисея Гречкосія), щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.
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