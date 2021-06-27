Прогноз погоди на 27 червня

У неділю, 27 червня 2021 року, не буде жодної української області, яка уникнула б дощів з грозами

Середня денна температура - +27 градусів за Цельсієм

У неділю, 27 червня 2021 року, не буде жодної української області, яка уникнула б дощів з грозами. Принаймні так стверджує Укргідрометцентр.

Середня денна температура — +27 градусів за Цельсієм.

При цьому надалі зберігатиметься тенденція тижня, що минає: на сході країни значно тепліше, ніж на заході.

Скажімо, якщо у Луцьку буде +26, то в Луганську, згідно з прогнозом, слід чекати +32 градуси.

meteo.gov.ua

Температурні показники по усім обласним центрам:

Ужгород — +28,

Львів — +26,

Луцьк — +26,

Рівне — +26,

Івано-Франківськ — +27,

Тернопіль — +27,

Чернівці — +27,

Хмельницький — +27,

Житомир — +26,

Київ — +28,

Черкаси — +29,

Вінниця — +28,

Кропивницький — +28,

Одеса — +30,

Дніпро — +29,

Запоріжжя — +30,

Миколаїв — +31,

Херсон — +31,

Сімферополь — +28,

Чернігів — +28,

Суми — +29,

Полтава — +30,

Харків — +31,

Донецьк — +32,

Луганськ — +31.

Вітер — 7-12 м/с.

Захід сонця — о 21:14.

bigkyiv.com.ua

Нагадаємо, 27 червня — День молоді.

А ще, 27 червня, за народним календарем відзначається День пророка Єлисея (в народі — Єлисея Гречкосія), щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.

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