Антикорупційна прокуратура оскаржить виправдання Труханова



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Засідання Малиновського райсуду Одеси, 9 липня 2019 року Фото: Думская

Прокурори САП категорично не погоджуються зі вказаним судовим рішенням

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдувальний вирок у справі одеського «Краяну».

Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook.

«Після ознайомленням з повним текстом вироку прокурорами САП буде подано апеляційну скаргу на вказане рішення суду», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прокурори САП категорично не погоджуються зі вказаним судовим рішенням.

«На думку сторони обвинувачення, детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проведено всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрано численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів», - наголошують у САП.

Як повідомлялося, колегія суддів Малиновського райсуду Одеси, очолювана Сергієм Черевком, оголосила у вівторок, 9 липня, виправдальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та групі посадовців і підприємців у справі щодо заволодіння багатомільйонними коштами бюджету Одеси при придбанні будівлі колишнього заводу «Краян».

У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала нежитлову будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства «Завод «Краян», за 185 млн грн у приватної структури «Девелопмент еліт». Компанія «Девелопмент еліт» заплатила за цю будівлю в 2016 році на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн.

Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у грудні 2016 року запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

14 лютого 2018 року Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу «Краян».

За результатами розслідування було повідомлено про підозру Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).