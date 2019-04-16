Цінності із згорілого Нотр-Даму перевезуть до Лувру



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Великі полотна, які були у будівлі собору, знищені пожежею Фото: ЕРА

З Собору Паризької Богоматері вдалося винести частину святинь

Всі вцілілі при пожежі в Нотр-Дам де Парі цінності мають намір перевезти до Лувру.

Про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал BFMTV.

Поки вцілілі твори мистецтва з Собору Паризької Богоматері перевезли у безпечне місце в мерії Парижа. За даними джерел, 16 або 17 квітня цінності передадуть Лувру.

Як відомо, з Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. За словами ректора собору Патріка Шове, врятовано терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна були знищені пожежею.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Джерело: РБК-Україна