Ірак видав ордер на арешт Трампа

Ордер на арешт був виданий за звинуваченням в умисному вбивстві, яке тягне за собою смертну кару в Іраку

Суддя слідчого суду Багдаду видав ордер на арешт 45-го президента США Дональда Трампа. Американський лідер фігурує у справі про вбивство іранського генерала та лідера іракських ополченців Касима Сулеймані.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Трампа звинувачують в умисному убивстві. За цей злочин передбачено покарання у вигляді смертної кари.

Покарання Трампа в Іраку є малоймовірний, тому цей ордер носить більш символічний характер, оскільки виданий в останні дні його президентства.

Зазначимо, що це не перший ордер на арешт Трампа. Раніше Іран видав ордер на арешт американського президента, і мало того - попросив Інтерпол допомогти в затриманні. Тоді у Тегерані заявили, що Трамп і ще три десятки політичних і військових представників США взяли участь у вбивстві генерала Касема Сулеймані на початку минулого року. Дональда Трампа, який опинився на чолі списку, Тегеран обіцяє переслідувати навіть по завершенні президентської каденції.



Як відомо, Сулеймані разом з заступником лідера Сил народної мобілізації Абу Махді аль-Мухандісом загинули поблизу аеропорту в Багдаді у результаті удару безпілотника у січні 2020 року. Операцію з ліквідації Сулеймані проводили американські військові за наказом Дональда Трампа.

Це вбивство загострило стосунки між США та Іраком, зокрема, Багдад зажадав виведення всіх іноземних військ з території країни. Також після цього підтримувані Іраном групи активізували удари по американським силам в Іраку.

Наприкінці січня минулого року Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані. За словами президента США, іранський генерал «говорив погані речі» про США, і саме через це він наказав його ліквідувати.

Наразі у Трампа настали неспокійні дні й у США. 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

Після цього у четвер Конгрес США все ж таки затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину. Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

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