Білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до 8 березня

Родичі та друзі вірять у те, що Марію Колесникову скоро відпустять

Колесникова знаходиться у в’язниці міста Жодіно

Одній з членів Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці.

Про це повідомили її друзі в Instagram.

Суд прийняв рішення продовжити арешт до 8 березня. Колесникова знаходиться у в’язниці міста Жодіно.

Родичі та друзі вірять у те, що Марію Колесникову скоро відпустять.

«Ми всі знаємо, що Машу це не засмутить. А ми і далі будемо боротися за її звільнення», – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, термін арешту Марії Колесникової мав би закінчитися 8 січня 2021 року.

Опозиціонерка та її адвокат Максим Знак знаходяться під вартою як обвинувачені за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальній цілісності, національній безпеці і обороні). Білоруські правозахисні організації визнали їх політвʼязнями.

Раніше повідомлялося, що 7 вересня 2020 року білоруська опозиція повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення. Її виявили у в’язниці міста Жодіно.