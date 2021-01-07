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    У світі

    Білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до 8 березня

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    <p>Родичі та&nbsp;друзі вірять у&nbsp;те, що&nbsp;Марію Колесникову скоро відпустять</p> - Білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до 8 березня

    Родичі та друзі вірять у те, що Марію Колесникову скоро відпустять

    Колесникова знаходиться у в’язниці міста Жодіно

    Одній з членів Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці.

    Про це повідомили її друзі в Instagram.

    Суд прийняв рішення продовжити арешт до 8 березня. Колесникова знаходиться у в’язниці міста Жодіно.

    Родичі та друзі вірять у те, що Марію Колесникову скоро відпустять.

    «Ми всі знаємо, що Машу це не засмутить. А ми і далі будемо боротися за її звільнення», – йдеться в повідомленні.

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    Допис, поширений Maria Kalesnikava (@kalesnikava)

    Зазначимо, термін арешту Марії Колесникової мав би закінчитися 8 січня 2021 року.

    Опозиціонерка та її адвокат Максим Знак знаходяться під вартою як обвинувачені за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальній цілісності, національній безпеці і обороні). Білоруські правозахисні організації визнали їх політвʼязнями.

    Раніше повідомлялося, що 7 вересня 2020 року білоруська опозиція повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

    8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

    Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення. Її виявили у в’язниці міста Жодіно.

    Теги: Білорусь суд арешт адвокат в'язниця опозиція
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