Проливні дощі перетворили Мумбаї на пустку, є жертви (фото, відео)

Синоптики і надалі попереджають, що екстремальні погодні явища у помірних широтах частішатимуть через зміни клімату

Почалися перебої з автомобільним та залізничним сполученням, що спричинило затримки і скасування рейсів

Більше тридцяти людей загинули, а шість інших отримали поранення, коли в неділю вночі на Мумбаї налетіли сильні дощі. Про це повідомляє The Times of India.

Через зливи сталося два зсуви й обвалився будинок. Також були випадки ураження електричним струмом.

Відомо, що в східних і західних передмістях сталася сильна повінь.

Також почалися перебої з автомобільним та залізничним сполученням, що спричинило затримки і скасування рейсів. Спостерігалися перебої в подачі електроенергії в декількох районах (до восьми годин).

Синоптики і надалі попереджають, що екстремальні погодні явища у помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.

Зокрема фахівець з Інституту метеорології та досліджень в Карлсруе Андреас Фінк розповів, що екстремальні дощі будуть випадати тим частіше, чим тепліше буде ставати планета.

Основною причиною експерти вважають те, що внаслідок глобального потепління змінюється також і атмосфера.

Додамо, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

Нагадаємо, що руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

Також повідомлялося про те, що кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156 осіб.

При цьому принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

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