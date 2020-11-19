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    Прощання з відомим режисером Романом Віктюком у Львові відбудеться 21 листопада

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    Роман Віктюк помер 17 листопада в Москві - Прощання з відомим режисером Романом Віктюком у Львові відбудеться 21 листопада
    Роман Віктюк помер 17 листопада в Москві

    Попрощатися з режисером можна буде у Першому театрі

    У Львові прощання з відомим режисером Романом Віктюком відбудеться в суботу, 21 листопада, в Першому театрі. Про це повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк кореспонденту Укрінформу.

    «Сьогодні ще поки все вирішується, до кінця дня ми оприлюднимо всю інформацію щодо прощання та обряду поховання у Львові. Поки можу сказати лише, що прощання відбудеться в театрі юного глядача (Перший театр – ред.)», – повідомила племінниця.

    За попередньою інформацією ЗМІ, прощання мало відбуватися у Львівській опері. Це підтвердили в пресслужбі театру, зазначивши, що до них звернулися з Міністерства культури та інформаційної політики з такою пропозицією, яку керівництво театру відразу погодило. Проте рідні вирішили провести прощання в Першому театрі.

    Пресслужба Театру Романа Віктюка зазначила в Facebook, що прощання з художнім керівником в Москві відбудеться 20 листопада з 11:00 до 15:00, в приміщенні театру.

    Після цього Романа Віктюка переправлять в Україну.

    Як повідомлялося 18 листопада, відомого режисера Романа Віктюка поховають у Львові в родинному склепі.

    Нагадаємо, 17 листопада, у Росії помер відомий театральний режисер Роман Віктюк 85 році життя.

    До відома, Роман Віктюк ─ театральний режисер, педагог, художній керівник Театру Романа Віктюка. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

    Також повдіомлялося, що стала відома причина смерті Романа Віктюка.

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    Теги: ЗМІ Львів смерть театр артист педагог поховання
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