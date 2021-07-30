Протести в Білорусі. Слідчий комітет порушив тисячі справ проти учасників акцій

Слідчий комітет Білорусі попередив, що і надалі «продовжить виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності радикалів, екстремістів»

Слідчий комітет Білорусі порушив 4 691 кримінальну справу, пов'язану з акціями протесту після президентських виборів 2020 року. Про це інформує пресслужба Слідчого комітету Білорусі.

У повідомленні йдеться про те, що з серпня 2020 року основні зусилля Слідчого комітету сконцентровані на виявленні, припиненні і дослідженні обставин кримінальних проявів, пов'язаних з незаконними масовими заходами, заворушеннями, протестними акціями, посяганням на державний суверенітет і громадську безпеку, умисним знищенням і пошкодженням майна, насильством і погрозами стосовно посадових осіб і членів їх сімей.

«Слідчими підрозділами порушено 4 691 кримінальну справу за 4 196 фактами таких проявів», – уточнили білоруські «стражі порядку».

Завершено розслідування 857 таких справ, з них прокурору для направлення до суду передано 825 кримінальних справ про 1 184 злочини.

Глава СК Дмитро Гора попередив, що комітет «продовжить виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності радикалів, екстремістів, тих, хто зазіхав на суверенітет і громадську безпеку країни».

Додамо, що державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд в Республіку Білорусь.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною.

«Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – сказав Лукашенко.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».