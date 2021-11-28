Демонстрував перевагу: про що свідчили міміка і жести Зеленського на пресконференції

На думку експерта, президент все ж таки поводився занадто самовпевнено

Експерт із психодіагностики пояснив, що «читалося» поза словами глави держави у спілкуванні з пресою

У п'ятницю, 26 листопада, відбувся пресмарафон президента України Володимира Зеленського. Глава держави відповідав на запитання журналістів упродовж майже шести годин. Багато хто зазначив, що цього разу Зеленський поводився не просто впевнено, а й навіть самовпевнено.

Він постійно демонстрував свою перевагу перед журналістами. Причому це проявлялося не тільки в його розмові, а й на більш тонкому психологічному рівні. Про це розповів кандидат психологічних наук, поліграфолог та експерт із психодіагностики Дмитро Попов, пише «Апостроф».

Приміром, президент Зеленський декілька разів приклав руку до вуха під час бесіди з журналістом «Української правди».

«Це було неодноразово. Це показник того, що «тут я головний і давайте підлаштуйтеся під мене, тому що це я даю пресконференцію», – прокоментував Попов і додав, що президент все ж таки поводився занадто самовпевнено.

«Це насправді виправдано – пресконференція його і в нього беруть інтерв'ю, йому ставлять питання. Щоправда подача того, що «я великий, а ви не дуже», мене дещо коробить», – зазначив експерт.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю «представників Росії».

Також Зеленський визнав, що в його команді працюють люди часів Януковича.

Під час марафону Зеленський розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова.

Крім того, Зеленський назвав улюбленого міністра.

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