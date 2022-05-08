На Луганщині загинули волонтери з Закарпаття

Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць загинули на Луганщині

Волонтери загинули в школі разом із мешканцями села Білогорівка

У Білогорівці Луганської області внаслідок авіаудару по школі загинули два закарпатських волонтери. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Від початку війни Назар Дичук та Дмитро Биць постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. Вони рятували людей щодня, вивозили їх в безпеку, доставляли гумвантажі.

«В останню евакуацію перед трагедією, декілька днів тому, до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт, розрахований на 300 людей, тоді згодилися їхати в безпеку лише 49 селян. Автобуси поїхали порожніми. Хлопці також були на цьому рейсі, а потім повернулися допомагати. Назар та Дмитро загинули в школі разом із мешканцями села», – розповів Гайдай.

Як повідомлялося, 7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині, в якій знаходилося близько 90 людей.

Станом на вечір 7 травня з-під завалів було врятовано близько 30 осіб.

За попередніми даними, загинули 60 осіб.

Також 7 травня російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей.