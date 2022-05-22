РФ накрила «Градами» три населених пункти Дніпропетровщини

У село Мар'янське прилетіло десять ворожих снарядів

У неділю, 22 травня, зафіксовано обстріли трьох населених пунктів у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Градами» окупанти вдарили по Мар‘янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари по території Апостолівської громади. Об‘єкти інфраструктури не зачепило», – написав він у Telegram.

Також вдень у Павлоградському районі одна ворожа ракета впала в річку Самара. Без постраждалих.

Нагадаємо, у неділю, 22 травня, над Фастівським районом сили ППО збили ворожу ракету. Попередньо – жертв та руйнацій немає.

Також сьогодні у Київській та Житомирській області пролунали вибухи. У результаті ракетного удару російських військ по Малину Житомирської обласні загинула, щонайменше, одна людина.

Журналіст Андрій Цаплієнко показав уламок ракети, який впав у Бучанському районі на город до одного з місцевих жителів.

Внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків. Поранення отримали троє людей.