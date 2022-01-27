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    Прикордонники двох країн влаштували між собою перестрілку з мінометами

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    На кордоні Киргизстану і Таджикистану сталася перестрілка між військовими - Прикордонники двох країн влаштували між собою перестрілку з мінометами
    На кордоні Киргизстану і Таджикистану сталася перестрілка між військовими
    фото: 24.kg

    Відомо про трьох поранених військових

    На кордоні Киргизстану і Таджикистану ввечері 27 січня сталася перестрілка між військовими, в результаті інциденту є поранені. Про це повідомляє видання 24.kg.

    За даними ЗМІ, вогонь відкривали прикордонники Киргизстану і Таджикистану на ділянці в місцевості Торт-Кочо Баткенського району. Як зазначається, одна зі сторін застосовувала міномети і гранатомети. Відомо про трьох поранених таджицьких військових.

    Обидві сторони збройного конфлікту звинувачують один одного. На місце інциденту вже виїхали представники двох країн для деескалації ситуації.

    Жителі прикордонних районів почали залишати свої будинки через перестрілку. Киргизстан і Таджикистан стягують до кордону додаткові війська.

    До слова, раніше «Талібан» і Таджикистан обмінялися погрозами.

    Теги: прикордонники Киргизстан військові Таджикистан стрілянина
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    Прикордонники двох країн влаштували між собою перестрілку з мінометами