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    Путін отримав листа матері Сенцова з проханням про помилування сина

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    Олег Сенцов&nbsp; - Путін отримав листа матері Сенцова з проханням про помилування сина
    Олег Сенцов 

    Кремль про лист матері Сенцова: за процедурою помилування передбачений необхідний за законодавством набір дій

    У Кремлі отримали лист матері засудженого в Росії українця Олега Сенцова, яка просить помилувати її сина, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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    «Я знаю, що цей лист надходив до відповідного підрозділу адміністрації президента. Але поки я не готовий вам сказати про будь-яку реакцію... Ви знаєте, що за процедурою помилування передбачений необхідний за законодавством набір дій. Більшого я поки сказати вам не можу», – зазначив Пєсков.

    Він не уточнив, коли Кремль отримав листа.

    Раніше повідомлялося, що Людмила Денісова просить російську омбудсменку організувати переведення Сенцова з колонії.

    У середу Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що готова негайно вилетіти до Росії, щоб побачитися з українським політв’язнем Олегом Сенцовим.

    Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе передав клопотання про помилування від матері політв’язня до комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

    Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

    В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

    У середу, 8 серпня, в російського омбудсмена заявили про «відносно стабільний» стан Сенцова.

    Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».

     

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