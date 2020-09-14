Гаага – це не далеко. Естонія нагадала Лукашенку про відповідальність



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Керсті Кальюлайд – Президент Естонії

Президент Естонії зазначила, що винні в насильстві повинні бути покарані як найшвидше

Нинішнє керівництво Білорусії може бути притягнуто до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі через насильство стосовно протестуючих. Про це в інтерв'ю ERR заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд.



«Дуже важливо, щоб особи, які приймають рішення в Мінську, розуміли, що Гаага насправді не так й далеко», – пригрозила Кальюлайд.



Разом з тим Кальюлайд підкреслила роль країн Балтії та Польщі в білоруській кризі, додавши, що долю республіки повинен вирішувати її народ.

«Народ Білорусі повинен сам впоратися з цим. Втручання ззовні неможливо і недоцільно. І це стосується як Сходу, так і Заходу», – сказала вона.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Масові акції протесту почалися в Білорусії 9 серпня, після президентських виборів, які, за даними ЦВК, виграв Олександр Лукашенко. Протестуючі вимагають відставки керівництва країни, проведення нових і чесних президентських виборів, звільнення затриманих за участь в акціях і покарання для силовиків, які здійснювали насильство проти демонстрантів.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.