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    Гаага – це не далеко. Естонія нагадала Лукашенку про відповідальність

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    <span class="hiddenSpellError">Керсті</span>&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Кальюлайд&nbsp;&ndash; Президент Естонії&nbsp;</span> - Гаага – це не далеко. Естонія нагадала Лукашенку про відповідальність
    Керсті Кальюлайд – Президент Естонії 

    Президент Естонії зазначила, що винні в насильстві повинні бути покарані як найшвидше

    Нинішнє керівництво Білорусії може бути притягнуто до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі через насильство стосовно протестуючих. Про це в інтерв'ю ERR заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

    «Дуже важливо, щоб особи, які приймають рішення в Мінську, розуміли, що Гаага насправді не так й далеко», – пригрозила Кальюлайд.

    Разом з тим Кальюлайд підкреслила роль країн Балтії та Польщі в білоруській кризі, додавши, що долю республіки повинен вирішувати її народ.

    «Народ Білорусі повинен сам впоратися з цим. Втручання ззовні неможливо і недоцільно. І це стосується як Сходу, так і Заходу», – сказала вона.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Масові акції протесту почалися в Білорусії 9 серпня, після президентських виборів, які, за даними ЦВК, виграв Олександр Лукашенко. Протестуючі вимагають відставки керівництва країни, проведення нових і чесних президентських виборів, звільнення затриманих за участь в акціях і покарання для силовиків, які здійснювали насильство проти демонстрантів.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

    ЦВК санкції Олександр Лукашенко Естонія президент
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