Макрон летить до Путіна у Москву

Еммануель Макрон заявив, що його візит до Москви та активний діалог з Путіним спрямовані на недопущення можливого вторгнення в Україну

Президенти Франції та РФ зустрінуться у Кремлі

Президент Франції Емманюель Макрон 7 лютого вирушає до Москви для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє France24.

За повідомленням Білого дому, перед цим візитом Макрон говорив із президентом США Джо Байденом. 40-хвилинний дзвінок дозволив двом лідерам «поділитися інформацією» для координації позицій перед поїздкою, зазначив президент Франції.

Білий дім заявив, що лідери двох країн обговорили «поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України».

Макрон також мав телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

8 лютого, після переговорів із Путіним, він здійснить візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Еммануель Макрон заявив, що його візит до Москви та активний діалог з Росією спрямовані на недопущення можливого вторгнення в Україну.

Росія зібрала біля кордонів України близько 100 тисяч військових і вимагає гарантій безпеки від НАТО і США, включно з отриманням письмових запевнень, що НАТО ніколи не визнає Україну своїм членом.

Візит Макрона до Росії та України відбувається менше як за три місяці до президентських виборів у Франції. Його політичні радники бачать потенційні виборчі дивіденди від цієї місії, хоча Макрон ще не оголосив, чи балотуватиметься на новий термін.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого». До слова, канцлер Німеччини приїде в Київ перед візитом до Путіна: відома дата.

Також цього тижня президенти Німеччини, Франції та Польщі зберуться для обговорення ситуації в Україні.