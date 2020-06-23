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    Думки вголос

    Україні потрібно готуватися до великої війни з Росією

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Україні потрібно готуватися до великої війни з Росією

    Путін хоче збудувати нову імперію

    Мовою оригіналу

    Посмотрел. Взял паузу в несколько минут на осмысливание услышанного. Посмотрел ещё раз. Согласился со всеми, кто написал, что будет война. Будет. К моему огромному сожалению. Он сошел с ума. И он хочет свою империю. Бензоколонка с ядерной кнопкой хочет прирасти землями. И оно испытало безнаказанность после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Ведь его лично это никак не задело.

    Санкции задели тех баранов, которые в исступлении кричали «Крым - наш!». Жить они стали хуже. Дохнуть стали чаще. Бормотуха, которую пили, в цене поднялась. А Путина это лично не задело. Ему комфортно. И его свите комфортно. А россияне? Их мнение и ощущения царя не интересует. Это просто расходный материал, который он никогда не ценил. Он хочет построить новую империю. Новый Совок. То, что его манит и то по чем он тоскует. Но он сможет построить лишь колоса на глинянных ногах, который рухнет и придавит всех строителей и самого Путина. А еще заденет осколками всех, кто вокруг. Но сколько же крови прольётся до этого и сколько невинных людей отдадут жизни во имя бредовых фантазий кремлёвского тирана?...

    1 июля не будет важно, как проголосуют россияне за поправки. За них все уже решили, а послушная Путину свита напишет нужные цифры. Сроки обнулятся, Путин получит абсолютную законную власть, а мир столкнется с еще большей проблемой. Как бы я хотел ошибиться в этих прогнозах. Но эта речь Путина говорит, что надо готовиться к большой войне, которую не мы начнём, а нам заканчивать...

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія санкції війна Путін путінський режим
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