Спантеличений Путін: про що пише світова преса

Західні санкції привели російську економіку до найважчої кризи майже за три десятиліття

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 10 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

The Herald: «Точка війни». Посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою протестувальники. Він прибув на цвинтар у Варшаві, щоб віддати шану червоноармійцям, які загинули під час Другої світової війни. Андрєєв приїхав на кладовище, де на нього чекала група активістів, які виступають проти вторгнення Росії в Україну.

The Daily Telegraph пише, що західні санкції привели російську економіку до найважчої кризи майже за три десятиліття. У оцінці Міністерства фінансів у Москві, котрі вдалося отримати виданню, йдеться, що цього року економіка країни скоротиться на 12%. Це зведе нанівець майже десятиліття економічного зростання.

Guardian: «З темряви. Ті, що вижили на «Азовсталі». Спайк, сварлива такса, отримувала щось із кожним прийомом їжі, навіть коли люди, замкнені в бункері під металургійним заводом «Азовсталі», чахли з голоду.

У кінці було так мало харчів та води, що дорослі їли раз на день. На 10 літрів води пішло дві чашки макаронів, і цим «супом» нагодували 30 людей. Діти їли двічі. Проте вони всі поділилися зі своїм вихованцем.

«Хтось давав йому ложку каші, і всі в сім'ї давали йому по три-чотири ложки, коли їли. На щастя, він маленький», – сказала Олена Чехонатська. Вона втекла під землю, рятуючись від обстрілів на початку війни, разом із чоловіком Єгором та двома синами, 12-річним Артемом та 17-річним Дмитром. «Я ніколи не любила собак, поки не з'явився Спайк», – сказала, сумно глянувши на собаку. Вона морила себе голодом, щоб Спайк вижив.

Європа

Данія. Газета Morgenavisen Jyllands-Posten: «У Путіна залишився лише поганий вибір».

Якщо хтось очікував, що парад у понеділок вранці прояснить, як Кремль уявляє продовження війни в Україні, то був би шокований. Майже в 11-хвилинному виступі президент Володимир Путін повторив звинувачення у тому, що саме агресія з боку України та Заходу спровокувала війну.

«Відкрито готувалася чергова стратегія проти Донбасу – наступ на наші історичні території, у тому числі на Крим», – сказав Путін.

«Системно створювалася абсолютно неприйнятна загроза, причому прямо біля наших кордонів», – сказав він. Рішення про напад Путін охарактеризував як «необхідне, своєчасне та абсолютно правильне».

Росія вторглася в Україну широким фронтом 24 лютого із очевидною метою захопити столицю Київ. Проте лише за 10 тижнів війни російські військові не взяли під контроль жодне з мільйонних міст України та зазнали великих людських та матеріальних втрат.

Німеччина. Газета FAZ. Друга колонка ліворуч: «Спантеличений Путін».

Виступ президента Росії Володимира Путіна 9 травня видає безпорадність. Через два з половиною місяці після початку війни проти України йому нічого сказати, крім того, що він заявляв на її початку – начебто час відтоді зупинився. У промові Путіна під час військового параду, присвяченого роковинам закінчення Другої світової війни, бойові дії в Україні згадувалися лише у загальних фразах. Він навіть не згадав слово «Україна».

Судячи з усього, Кремль поки що не знайшов ні риторичної, ні практичної відповіді на питання, як бути з тим, що оголошений наступ на сході України просувається погано, а швидкий наступ на Київ провалився.

Путін цією війною завів Росію в безвихідь. Сумнівно, щоб він сам усе ще мав владу переламати цю тенденцію. І хоча режим може змусити критиків замовкнути, він не здатен погасити емоції, які розбудив своєю пропагандою воєнного часу. Путін має це враховувати.

Нагадаємо, через економічні негаразди та величезні втрати на війні проти України росіянам тепер не до «параду перемоги». Цьогорічне своє «святкування» 9 травня вони називають «позором». Про це свідчать телефонні розмови, які перехопила СБУ.

Нагадаємо, сьогоднішній вигляд президента Росії на Красній площі викликав іронічну реакцію у соцмережах. Судячи з виразу обличчя, президента Росії мало цікавило мілітарне видовище, підготовлене організаторами параду. Вираз обличчя та пози президента РФ нагадали першого комуністичного правителя Росії Володимира Леніна. Зокрема той у останні роки життя також прикривав ноги ковдрою.

У своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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