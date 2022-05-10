Путін передав планування війни проти України у руки ГРУ – розслідувачі

Серед співробітників ФСБ середнього щабля провели арешти та обшуки на квартирах

Кремль поставив на чолі розвідувальних операцій в Україні військову розвідку ГРУ замість П’ятого директорату ФСБ. Про це йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, які займаються питаннями російських спецслужб.

За даними Солдатова і Бороган, російський президент Володимир Путін позбавив Федеральну службу безпеки РФ будь-якої ролі в розвідці та плануванні війни проти України. Він передав ці функції першому заступнику голови Головного розвідувального управління МО РФ Володимиру Алєксєєву.

Саме Алєксєєва влада Великої Британії та Європейського Союзу звинувачує в підготовці й розробці операції з отруєння родини Скрипалів у Солсбері у 2018 році. Також уряд США запровадив проти Алєксєєва санкції через його причетність до кібератак на Демократичну партію США і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Як один із доказів журналісти наводять матеріал кремлівського медіа «Царьґрад ТВ», де показували головних командувачів так званої «спецоперації» в Україні. Окрім генерала Олександра Дворнікова, командувачів військовими округами та великими з’єднаннями, кремлівські пропагандисти окремо виділили Алєксєєва – як відповідального за розвідку так званої «спеціальної військової операції» в Україні.

Солдатов і Бороган пояснюють, що таке публічне оголошення має на меті посунути від влади ФСБ, насамперед очільника П’ятого директорату Сергія Бєсєду від будь-якої ролі у війні. За їхніми словами, відсутність народної підтримки окупації (як обіцяли у звітах Путіну) та доступ західних шпигунів до російських планів напередодні вторгнення зіпсували становище спецслужби в очах Путіна.

Алєксєєв вирізняється на тлі решти російських командирів тим, що він є вихідцем з військового спецназу – 14 директорату ГРУ МО. Це доволі прямолінійні та брутальні спецпризначенці, які не віддають перевагу «витонченим спецопераціям». Алєксєєв був особисто залучений до військових дій російської армії в Сирії та на Донбасі (до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року). Колеги описують його як самовпевненого і схильного до бездумної жорстокості.

Окремо розслідувачі зазначили, що Бєсєду спершу кинули за ґрати в СІЗО "Лєфортово", де в сталінські часи тримали всіх, хто потрапив у неласку Кремля. Але потім його публічно показали на похоронах одного генерала, але назвали його як «в.о. голови П’ятого директорату ФСБ».

На думку Солдатова і Бороган, Путін цим жестом намагається дати фальшивий сигнал російським елітам, які починаються сумніватися в здатності Путіна довести до ладу ситуацію, що «все йде по плану» з війною проти України. Мовляв, усілякі «чутки про чистки спецслужб є лише чутками». Водночас, джерела Солдатова і Бороган твердять, що Бєсєду фактично позбавили будь-яких повноважень, а серед співробітників ФСБ середнього щабля провели арешти та обшуки на квартирах.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки США, Путін готується ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї.

Як раніше повідомлялося, Путінський радник Сурков опинився під арештом.

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