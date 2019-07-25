П'ять років тому українські бійці звільнили Піски



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Визволення селища Піски мало і має велике стратегічне значення

Після визволення селища Піски під контролем українських сил опинилась траса Дніпропетровськ-Донецьк

П'ять років тому воїни 93-ої ОМБр спільно з силами батальйонів «Дніпро-1», «Дніпро - 2», ДУК «Правий сектор», «Донбас» і «Шахтарськ» звільнили селище Піски окупованого російськими терористами Донецька.

Про це 25 липня повідомляється на сторінці МВС України у Facebook.

«Визволення селища мало і має велике стратегічне значення: під контролем наших сил опинилась траса Дніпропетровськ-Донецьк; створено головний шлях постачання боєприпасів, спорядження, всього необхідного для воїнів Донецького аеропорту. Цим же шляхом евакуювали поранених, вивозили загиблих, проводили ротації», - підкреслили в МВС.

Нагадаємо, 24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню, але з початком нової доби поранили одного військовослужбовця під час обстрілу.

Напередодні повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.