Рада безпеки ООН відмовилася розглядати український мовний закон на вимогу РФ



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Під час голосування щодо затвердження порядку денного, «за» проголосували п’ять представників

Рада безпеки ООН на засіданні 20 травня відмовилася розглядати ухвалений в Україні закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

На початку засідання представники декількох країн висловилися проти розгляду цього питання, зокрема, в день інавгурації нового президента України, заявляючи про намір Росії чинити в такий спосіб тиск на Київ.

Зокрема, проти висловилися представники Франції, Німеччини, США, Бельгії, Польщі.

Під час голосування щодо затвердження порядку денного, «за» проголосували п’ять представників, «проти» – шість, четверо – утрималися.

Нагадаємо, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону».

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».

Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.

Джерело: Радіо Свобода