Рада дозволить антикорупційному суду розглядати виключно справи НАБУ і САП, - Зеленський



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Президент України Володимир Зеленський

Президент назвав завданням Антикорупційного суду не просто покарання топ-корупціонерів, а й повернення громадянам віри в те, що в Україні є справедливість

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що Верховна Рада дозволить Вищому антикорупційного суду розглядати виключно справи, які розслідували Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), а не всі справи про корупцію. Про це він повідомив з нагоди старту роботи Антикорупційного суду.

«Є проблема, яку ми не встигли ще вирішити, - це питання з межами підсудності. Раніше дехто - не будемо згадувати прізвища - на законодавчому рівні постарався, щоб вашу роботу можна було заблокувати, заваливши тисячею дрібних справ. Хтось дуже хотів, щоб ви кожен день займалися справами, коли сільський голова не так витратив 200 гривень. Таких справ багато, і це робилося, щоб дійсно гучні справи корупціонерів залишалися в тіні, в довгому ящику. Ми вже працюємо над цим питанням і будемо вам допомагати, в тому числі Верховна Рада на законодавчому рівні. Ми зробимо все. Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, з корупціонерами - топ-чиновниками, і ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи і всі ці люди дійсно були покарані», - сказав він.

Від дня початку роботи суду корупційні кримінальні виробництва, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, мають бути передані в Антикорупційний суд.

Суд, крім того, розглядатиме клопотання НАБУ і САП.

Голова суду Олена Танасевич повідомила, що з місцевих загальних судів в антикорупційний суд має надійти понад 3 тис. справ, з яких тільки 190 - справи НАБУ і САП.

Зеленський назвав завданням Антикорупційного суду не просто покарання топ-корупціонерів, а й повернення громадянам віри в те, що в Україні є справедливість.

Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю у Києві.

Джерело: Українські новини