Як коментувати скандал з Леросом: ЗМІ дізналися про темники для «слуг народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фракція радить своїм депутатам закликати колишнього колегу Гео Лероса добровільно здати мандат

Дії Лероса «слуги» називають спробою підвищити його рейтинг, а критику з боку депутата – «пропагандою в чисто кремлівському стилі»

Фракція «Слуга народу» написала для своїх депутатів тези, за якими їм рекомендують коментувати скандал з виключеним нардепа Гео Лероса.

Про це повідомляє видання «Бабель».

У розпорядженні видання опинився документ з тезами для «слуг народу», підготовлений аналітичним і медійним відділами фракції. Там дії Лероса називають спробою підвищити його рейтинг, а критику з боку депутата – «пропагандою в чисто кремлівському стилі».

Коментуючи виступ депутата у Верховній Раді, в якому він розкритикував президента Володимира Зеленського і главу Офісу президента Андрія Єрмака, «слугам народу» радять казати:

«Ми завжди вітаємо діалог всередині фракції з усіх питань внутрішньої і зовнішньої політики. Ми не вітаємо, але толерантно ставимося до намірів окремих членів фракції винести відмінність позицій, суперечки і протистояння в публічний простір».

У тезах для «слуг» також йдеться про те, що Лерос нібито формує власні «впізнаваність і політичний капітал», намагаючись «знищити політичну силу, яка привела його до парламенту».

«Слуга народу не збирається бути «донором» для особистого рейтингу пана Лероса. У нас купа інших справ: розгляд важливих законопроєктів, «Велике будівництво», боротьба з наслідками коронавірусу, перезапуск економіки, перезавантаження влади», - йдеться в документі.

Також депутатам пропонують звертати увагу на те, що Лерос сам не подав заяву про вихід з фракції, хоча це «було б і логічно, і етично»:

«Не дивно, що, фактично заявивши про розрив з президентом і нашою політичною силою, він не спромігся на чоловічий і політичний вчинок. Не зміг сказати «б», сказавши «а». Чому? На нашу думку, причина може бути лише одна - загроза втратити мандат народного депутата через добровільний вихід з фракції, адже Гео обирався за виборчим списком партії».

Фракція радить своїм депутатам закликати колишнього колегу добровільно здати мандат, а правоохоронні органи – «провести перевірку його звинувачень і дати правову оцінку його заявам за результатами розслідування».

До слова, народний депутат Гео Лерос звинуватив Єрмака у погрозах.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував виключення нардепа Гео Лероса з фракції «Слуги народу». «У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Зі свого боку Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».