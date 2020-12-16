Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Великою Британією

Україна та Велика Британія 8 жовтня підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

Україна та Велика Британія 8 жовтня підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

Угода передбачає лібералізацію двосторонньої торгівлі

Верховна Рада 16 грудня ратифікувала угоду з Великою Британією про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Народні депутати ухвалили відповідний законопроєкт №0083.

За документ проголосували 303 нардепи.

Прийняття закону не призведе до додаткових фінансових та матеріальних витрат з державного бюджету.

Угода необхідна для формування якісно нової правової основи відносин між Україною та Сполученим королівством.

Положення розділу ІV угоди передбачають лібералізацію двосторонньої торгівлі на рівні не нижчому, ніж на сьогодні встановлений режимом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.

Передбачається поступове створення зони вільної торгівлі між Україною та Британією відповідно до погоджених графіків скасування ввізного мита. Графіки є асиметричними. Ввізне мито для України не застосовуватиметься з 2023 року, тоді як ввізне мито для королівства не застосовуватиметься з 2026 року.

Встановлюються безмитні тарифні квоти Британії для 36 видів товарів, при цьому по чотирьох видах буде встановлено додаткові обсяги. Своєю чергою Україна має встановити тарифні квоти для трьох видів товарів та передбачити додаткові обсяги для ще двох.

Іншим інституційним механізмом, передбаченим угодою, є Торгівельний комітет. Він буде складатися з представників сторін на найбільш прийнятному рівні для розв'язання усіх питань вільної торгівлі між державами.

Україна та Британія підписали цю угоду 8 жовтня.

Також у листопаді Україна і Британія обговорили спрощення візового режиму.

Зазначимо, що раніше Велика Британія відкинула останню пропозицію щодо торгівлі з ЄС.