Верховна Рада повільно, але впевнено, перетворюється на Держдуму Росії

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особистим рішенням спікера ВР Дмитра Разумкова було обмежено відвідування першого поверху і кулуарів Ради народними депутатами попередніх скликань

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Я был в кулуарах и в зале Парламента Венгрии. Я был кулуарах и в зале Парламента Эстонии. Я был в кулуарах и в зале Кнессета Израиля. Я был в кулуарах и в зале Парламента Австрии. Посещая все эти места я не был тогда народным депутатом. Посещал, как турист. Просто купив билет на экскурсию.

А теперь я узнал, что личным решением спикера ВР Дмитрия Разумкова было ограничено посещение первого этажа и кулуаров ВР народными депутатами предыдущих созывов. Запрещено так же посещение заседаний комитетов депутатам предыдущих созывов. Запрещено снимать и фотографировать без спецразрешения в стенах ВР.

В общем Верховна Рада неторопливо, но уверенно, превращается в Государственную Дуру местного розлива. Режимный объект, итить. Я думал, что новая власть наоборот упростит для всех граждан возможность посещения ВР, а эти делают наоборот. Самое интересное, что меня это в общем-то не задевает. После окончания своей каденции я был четыре раза в здании ВР. Но с другой стороны я этому удивлен. Тем более, что в парламентах цивилизованных стран подобного ограничения не существует. Но интересно все же чем был мотивирован спикер ВР?

Хотя если задуматься... то насильник Иванисов прошедший в ВР под флагом «Слуги народа» сегодня более гармонично смотрится на очередном заседании антикоррупционного комитета, чем я. Я бы там был чужим. А советчик продавать собак Брагар более гармонично смотрится в комитете по свободе слова чем Olga Chervakova. Она бы такую чушь не сказала. И даже любитель заказывать шлюх под куполом ВР Яременко более гармонично смотрится в комитете по международной политике чем ранее Borys Tarasyuk. А Борис Иванович это вообще недосягаемый уровень для большинства в том комитете. А все почему? Потому что эта гармония достигнута большинством от «слуг» в каждом комитете. Да эти слуги гармонично смотрится вместе. И составляют из себя #моносброд. Который боится публичности и закрывается, как может. Это их выбор. Но выбрали их избиратели. Так что вся полнота ответственности и на них.

Надеюсь, что Дмитрий Разумков поймет свою ошибку и отменит это неразумное постановление. Признание своей ошибки и ее исправление - это признак политической зрелости. И пора проявлять ее наличие или отсутствие.

Джерело: блог Борислава Берези

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