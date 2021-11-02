Рада завтра розгляне відставки п'яти міністрів (список на звільнення)

Народні депутати завтра можуть відправити у відставку п'ятьох міністрів

Розгляд кадрових питань Кабінету міністрів відбудеться 3 листопада

Верховна Рада розгляне п’ять кадрових змін у Кабінеті міністрів на пленарному засіданні у середу 3 листопада. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, 3 листопада під час пленарного засідання Верховна Рада розгляне наступні кадрові питання:

про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

про звільнення Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єра – міністра економіки;

про звільнення Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;

про звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;

про звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер.

Сьогодні ввечері, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Цього ж дня комітет Ради прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка.

Як відомо, 2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Вчора стало відомо, що Олег Уруський написав заяву про відставку.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук прокоментувала висування своєї кандидатури на посаду голови Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова.

Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні: