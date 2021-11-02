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    Міністр Любченко подав у відставку

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    За інформацією ЗМІ, першого віцепрем'єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити Юлія Свириденко - Міністр Любченко подав у відставку
    За інформацією ЗМІ, першого віцепрем'єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити Юлія Свириденко
    Фото: rbc.ua

    З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради

    Міністр економіки України Любченко Олексій подав у відставку. З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради. Про це повідомляє Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

    «Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади», – написав Мельничук.

    За інформацією ЗМІ, першого віцепрем'єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити Юлія Свириденко.

    Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розповів про кадрові рішення в Кабінеті міністрів, які будуть ухвалені найближчими днями.

    До слова, ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка.

    Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.

    Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення.

    Раніше повідомлялося, що очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом. Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду

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    Теги: ЗМІ міністр
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    Міністр Любченко подав у відставку