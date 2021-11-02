Комітет Ради підтримав відставку Любченка та Уруського

Про відставку міністрів стало відомо протягом останніх днів

Комітет з питань економічного розвитку прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка. Про це повідомляє Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

«Комітет підтримав заяву про звільнення віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Уруського за власним бажанням, а також міністра економіки України Любченка», – повідомив Мельничук.

Міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Вчора стало відомо, що Олег Уруський написав заяву про відставку.

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук прокоментувала висування своєї кандидатури на посаду голови Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова.

Раніше повідомлялося, що очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом. Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді.



