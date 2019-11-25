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    П’яна ДТП під Києвом: пасажирка впала в кому (фото)

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    ДТП сталася на вулиці Петлюри в Броварах - П’яна ДТП під Києвом: пасажирка впала в кому (фото)
    ДТП сталася на вулиці Петлюри в Броварах
    Фото: Погляд

    В результаті ДТП постраждав водій і двоє пасажирів

    У ніч на 24 листопада у Броварах по вулиці Симона Петлюри сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

    Як повідомили «Погляду» в Броварському відділі поліції, близько 02:40 водiй, керуючи автомобiлем Volkswagen Toureg, здiйснив зiткнення з деревом, внаслiдок чого водiй та пасажири отримали тiлеснi ушкодження i були госпіталізовані до Броварської ЦРЛ.

    На сторінці dtp.kiev.ua інформують, що водій автомобіля Volkswagen був нетверезий і на швидкості намагався зайти в поворот, але зловив обидва узбіччя та врізався в дерево. Троє постраждалих. Дівчина-пасажирка, що не була пристебнута паском безпеки, впала в кому.

    Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Зараз Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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