П’яна ДТП під Києвом: пасажирка впала в кому (фото)
В результаті ДТП постраждав водій і двоє пасажирів
У ніч на 24 листопада у Броварах по вулиці Симона Петлюри сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.
Як повідомили «Погляду» в Броварському відділі поліції, близько 02:40 водiй, керуючи автомобiлем Volkswagen Toureg, здiйснив зiткнення з деревом, внаслiдок чого водiй та пасажири отримали тiлеснi ушкодження i були госпіталізовані до Броварської ЦРЛ.
На сторінці dtp.kiev.ua інформують, що водій автомобіля Volkswagen був нетверезий і на швидкості намагався зайти в поворот, але зловив обидва узбіччя та врізався в дерево. Троє постраждалих. Дівчина-пасажирка, що не була пристебнута паском безпеки, впала в кому.
Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.
Зараз Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.