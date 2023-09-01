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Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
Українська енергосистема 31 серпня у четвертий раз за тиждень брала аварійну допомогу з Європи
фото з відкритих джерел

Щоб імпорт працював реально ефективно, НКРЕКП має відмінити все ще існуючі цінові обмеження на українському ринку

Імпорт електроенергії дозволить підготуватися до складних сценаріїв з відключенням е/е взимку, однак, щоб сценарій з імпортом запрацював, НКРЕКП має відмінити цінові обмеження на українському ринку.

«Таке рішення корисне для всіх: імпортер гарантуватиме собі безперервність роботи бізнесу, а для «Укренерго» це додатковий ресурс який зменшує потребу в аварійній допомозі (яка обходиться часом у 2-3 рази дорожче, ніж імпорт)», – написав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у колонці видання «Економічна правда».

За його словами, щоб імпорт працював реально ефективно, НКРЕКП має відмінити все ще існуючі цінові обмеження на українському ринку, що дасть можливість «контрактувати вже зараз, підписувати довготермінові контракти із європейськими енергетичними компаніями і гарантувати собі хоча б технологічний мінімум». 

Одночасно з цим, Харченко вважає необхідним опрацьовувати гарантії поставки з «Укренерго», щоби компанії-імпортери точно розуміли, що навіть якщо українська генерація не буде забезпечувати енергосистему достатньою потужністю, то імпорт до свого власника точно дійде. 

Нагадаємо, українська енергосистема 31 серпня у четвертий раз за тиждень брала аварійну допомогу з Європи. Обсяг склав 600 МВт-год.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

Теги: НКРЕКП імпорт Укренерго

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Економіка

Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
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