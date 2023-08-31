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Неможливість імпорту електроенергії через цінові обмеження призвела до збільшення обсягів аварійної допомоги – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Неможливість імпорту електроенергії через цінові обмеження призвела до збільшення обсягів аварійної допомоги – експерт
«Укренерго» 30 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2400 МВт-год
фото з відкритих джерел

«Генеруючих потужностей або можливостей транспортування електроенергії по мережам Укренерго недостатньо»

Ріст обсягів отримання аварійної допомоги українській енергосистемі з сусідніх країн є наслідком дефіциту генеруючих потужностей та неможливості імпорту електричної енергії через цінові обмеження на українському ринку, заявив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександр Трохимець.

«Якщо порівняти вартість електричної енергії з сусідніми країнами – в Україні прайс-кеп є значно нижчим, ніж середньозважена вартість е/е у сусідніх країнах. Таким чином НКРЕКП унеможливлює комерційний імпорт. З одного боку у нас не вистачає генеруючих потужностей, з іншого – відсутня економічна доцільність імпорту електричної енергії», – сказав він в ефірі телеканалу «Прямий».

При цьому Трохимець наголосив, що певний період можливо «перекриватися» аварійною допомогою, але в довгостроковій перспективі потрібно вирішувати питання з обмеженням цін на оптовому ринку електроенергії та заборгованістю на ринку.

«Насправді запит аварійної допомоги говорить про те, що генеруючих потужностей або можливостей транспортування е/е по мережам Укренерго недостатньо. І це тривожний дзвінок перед зимою, адже взимку пікових навантажень буде більше, ніж влітку», – зауважив він.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» 30 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2400 МВт-год. Для покриття попиту на електроенергію аварійна допомога бралася третій день поспіль.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

Теги: НКРЕКП імпорт Укренерго електроенергія

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