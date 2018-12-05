Радник президента розповів, яким буде Томос для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радник президента навів кілька прикладів Томосів, що нещодавно надавалися іншим православним церквам Вселенським патріархатом - Румунії, Польщі, Албанії, Церкві Чеських земель і Словаччини

«Тексти Томосів доволі стандартні. Кожен знаменує постання незалежної церкви. Наш теж буде схожий», - зазначив Павленко

Томос про автокефалію Української православної церкви буде схожим на томоси, що останнім часом надавалися іншим православним церквам. Тексти їх доволі стандартні. Про це повідомив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко у Facebook.

«Тексти Томосів, як бачимо, доволі стандартні. Кожен знаменує постання незалежної церкви. Наш теж буде схожий. Зовсім скоро», - зазначив Павленко.

Радник президента навів кілька прикладів Томосів, що нещодавно надавалися іншим православним церквам Вселенським патріархатом - Румунії, Польщі, Албанії, Церкві Чеських земель і Словаччини.

«Останні за часом Томоси, що надавалися православним церквам, визнані всією повнотою православної церкви, і лягли в основу незалежності відповідних церков, яку ніхто не ставить під сумнів», - підкреслив Павленко.

Нагадаємо, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Нагадаємо, святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

Як повідомлялося, Об’єднавчий собор пройде у Києві 15 грудня.