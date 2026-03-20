20 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 20 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 березня у світі відзначають Міжнародний день щастя та Всесвітній день Землі. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день щастя

Свято встановлене ООН у 2012 році, щоб визнати важливість щастя та благополуччя як загальних цілей людства. Цей день нагадує, що попри всі виклики, прагнення до гармонії, підтримки близьких та внутрішнього спокою є базовою потребою кожної людини.

Всесвітній день Землі

Відзначається саме в день весняного рівнодення. Це свято присвячене захисту довкілля та усвідомленню того, що планета є нашим спільним домом. У багатьох країнах цього дня за традицією лунає Дзвін Миру, закликаючи людей до єднання заради збереження природи.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави

20 березня православна церква вшановує пам'ять ченців лаври святого Сави Освяченого, які постраждали від нападів сарацинів наприкінці VIII століття. Попри загрозу життю, іноки відмовилися залишати монастир та видавати церковні скарби.

Завойовники жорстоко розправилися з братією: частину ченців було замордовано димом у печері, інших стратили мечем. Серед мучеників особливо виділяють преподобних Іоана, Сергія та Патрикія, які до останнього подиху підтримували побратимів у вірі. Їхній подвиг став прикладом непохитності духу та вірності чернечій обітниці навіть перед лицем смертельної небезпеки.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день «магічним» через рівнодення. За народними прикметами:

Яка погода на рівнодення – такою вона буде протягом наступних 40 днів.

Якщо прилетіли жайворонки – весна буде теплою і ранньою.

Синій колір неба обіцяє швидке потепління.

Якщо на дахах ще висять довгі бурульки – рік буде врожайним на льон та зерно.

Історичні події

321 – римський імператор Костянтин I Великий наказав святкувати неділю як день воскресіння.

1602 – заснована Голландська Ост-Індійська компанія, перша у світі офіційно зареєстрована публічна компанія.

1792 – Національна асамблея Франції схвалила застосування гільйотини при стратах

1815 – Наполеон I Бонапарт повернувся до Парижа після ув'язнення на острові Ельба.

1854 – заснована Республіканська партія США.

1883 – підписана Паризька конвенція про охорону промислової власності, одна з перших та найважливіших у цій галузі.

1890 – за наполяганням нового імператора рейхсканцлер Отто фон Бісмарк закінчив політичну кар'єру.

1916 – Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності

1917 – Михайла Грушевського обрано головою Центральної Ради.

1933 – поблизу Мюнхена побудовано перший у Німеччині концтабір – Дахау. Його першими в'язнями стали німецькі комуністи та соціал-демократи.

1956 – проголошено незалежність Тунісу.

1991 – на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України.

1995 – секта «Аум Сінрікьо» влаштувала у метро Токіо терористичний акт із застосуванням зарину – за різними даними, загинуло від 10 до 12 осіб, понад 5000 отримали отруєння різного ступеня тяжкості.

2003 – коаліція військ США, Великої Британії і Австралії увійшла в Ірак.

2015 – в один день відбулися повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць.

2018 – Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.

Іменини

День ангела святкують: Віктор, Микита, Василь, Клавдія, Олександра, Світлана, Марія.