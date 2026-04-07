Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі

За словами речниці поліції, правоохоронці можуть проводити вибіркові перевірки

Працівники поліції на Великдень працюватимуть у посиленому режимі та можуть проводити вибіркові перевірки для недопущення провокацій Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Нацполіції Юлію Гірдвіліс в коментарі «Укрінформу».

«Ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь», – каже вона.

За словами речниці, за необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема, вибіркові поверхневі перевірки «виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей».

Нагадаємо, сьогодні Великий вівторок – один із ключових днів Страсного тижня перед Великоднем. У 2026 році він припадає на 7 квітня і має особливе духовне значення для християн. Цей день присвячений роздумам про віру, відповідальність людини за свої вчинки та підготовку до світлого свята Воскресіння Христового.

Як повідомлялося, цього року Великодні свята та поминальні дні в Київській області пройдуть в умовах підвищеної небезпеки. Через ризик ворожих обстрілів мешканців регіону просять уникати великих скупчень людей.

Столична влада наголошує: попри свята, комендантська година на Київщині діятиме як зазвичай – з 00:00 до 05:00. Пересуватися вулицями у цей час заборонено, тому долучитися до нічних богослужінь можна буде лише онлайн. У саму ж святкову ніч (11 та 12 квітня) під час комендантської години всередині храмів можуть перебувати лише священнослужителі – не більше 10 осіб.

До слова, у 2026 році традиційна великодня паска в Україні знову подорожчала. Попри певні дефляційні процеси в окремих категоріях, загальний ринок демонструє зростання в межах 10-15%. Це відображає загальну динаміку інфляції на ринку продуктів харчування та ріст виробничих витрат.