Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Екіпажі поліції перебуватимуть поблизу місць проведення богослужінь
фото: Поліція Полтавської області (ілюстративне)

За словами речниці поліції, правоохоронці можуть проводити вибіркові перевірки

Працівники поліції на Великдень працюватимуть у посиленому режимі та можуть проводити вибіркові перевірки для недопущення провокацій Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Нацполіції Юлію Гірдвіліс в коментарі «Укрінформу».

«Ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь», – каже вона.

За словами речниці, за необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема, вибіркові поверхневі перевірки «виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей».

Нагадаємо, сьогодні Великий вівторок – один із ключових днів Страсного тижня перед Великоднем. У 2026 році він припадає на 7 квітня і має особливе духовне значення для християн. Цей день присвячений роздумам про віру, відповідальність людини за свої вчинки та підготовку до світлого свята Воскресіння Христового.

Як повідомлялося, цього року Великодні свята та поминальні дні в Київській області пройдуть в умовах підвищеної небезпеки. Через ризик ворожих обстрілів мешканців регіону просять уникати великих скупчень людей.

Столична влада наголошує: попри свята, комендантська година на Київщині діятиме як зазвичай – з 00:00 до 05:00. Пересуватися вулицями у цей час заборонено, тому долучитися до нічних богослужінь можна буде лише онлайн. У саму ж святкову ніч (11 та 12 квітня) під час комендантської години всередині храмів можуть перебувати лише священнослужителі – не більше 10 осіб.

До слова, у 2026 році традиційна великодня паска в Україні знову подорожчала. Попри певні дефляційні процеси в окремих категоріях, загальний ринок демонструє зростання в межах 10-15%. Це відображає загальну динаміку інфляції на ринку продуктів харчування та ріст виробничих витрат.

Теги: Національна поліція України Великдень 2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua