Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 14 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 квітня у світі відзначають Всесвітній день квантової фізики. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого ісповідника Мартина, Папи Римського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день квантової фізики

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято спрямоване на популяризацію знань про квантову науку та її вплив на сучасні технології – від смартфонів до медичного обладнання. Дата 14 квітня обрана як посилання на сталу Планка (4.14 у спрощеному вигляді), яка є фундаментальною в цій галузі науки.

Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

14 квітня кожного року відзначається дуже молоде та важливе свято – Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса. Дата святкування обрана на честь дня діагностування цього захворювання бразильським лікарем Карлусом Рибейру Жустініану Шагасом у 1909 році. Подію започаткували лише 24 травня 2019 року.

Хвороба Шагаса – це паразитарне тропічне захворювання, з яким часто стикається малозабезпечена верства населення. Особливістю хвороби є безсимптомний її розвиток. Нерідко переносники паразитів – клопи, також зараження можливо шляхом споживання забрудненої їжі, через кров, від матері дитині тощо.

Релігійні свята та їхня історія

День святого ісповідника Мартина, Папи Римського

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

14 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Мартина, який очолював Римську церкву у VII столітті. Він був відомий своєю непохитною боротьбою проти єресі монофелітів, яку підтримував тогочасний візантійський імператор Констант II.

За свою відданість православним догматам Мартин був підступно схоплений за наказом імператора та вивезений до Константинополя. Незважаючи на похилий вік і хвороби, святого піддали знущанням і засудили до заслання у Крим (Херсонес). Там він і закінчив свій земний шлях у 655 році, терплячи голод і поневіряння, але не зрікшись жодного слова істини. Його називають ісповідником за те, що він мужньо свідчив про віру перед лицем переслідувань.

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Мартином Лисогоном», оскільки вірили, що саме зараз лисиці залишають свої старі нори:

  • Якщо на Мартина сонячний і теплий день – літо буде погожим і врожайним;
  • Якщо хмари пливуть високо і швидко – встановиться гарна погода на тривалий час;
  • Багато ворон каркає – до негоди та холодних дощів;
  • Якщо у Світлий вівторок дощить – літо буде вологим, але сінокіс – вдалим;
  • Наші предки вірили, що побачити в цей день зграю журавлів – до приходу справжньої спеки.

Історичні події

  • 1611 – на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше прозвучало слово «телескоп».
  • 1848 – у Росії введений секретний цензурний комітет для спостереження за друком;
  • 1852 – при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині – Історичний архів України в Києві).
  • 1863 – у Петербурзі відбулася прем'єра опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм»
  • 1865 – у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
  • 1871 – у Німеччині заснований парламент – рейхстаг;
  • 1894 – перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона.
  • 1894 – у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп.
  • 1912 – найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув.
  • 1912 – засновано ФК «Сантус» (Сан-Паулу, Бразилія).
  • 1918 – заснування в СРСР державної компартійної монопольної пропаганди – декрет Ради народних комісарів на чолі з Леніним.
  • 1929 – ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий.
  • 1930 – на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка «Земля».
  • 1931 – проголошена Друга Іспанська республіка; короля Альфонсо XIII позбавлено влади.
  • 1970 – на американському пілотованому космічному кораблі «Аполлон-13» сталася аварія під час польоту до Місяця. Звук Г'юстоне, у нас проблема!;
  • 1978 – у Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;
  • 1991 – з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;
  • 2003 – розшифрований людський геном.
  • 2014 – офіційний початок АТО на сході України.
  • 2022 – затонув крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, після удару ракетами «Нептун» ВМС України.

Іменини

День ангела святкують: Мартин, Антон, Іван, Мар’я, Остап.

Теги: календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua