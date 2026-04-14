14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 квітня у світі відзначають Всесвітній день квантової фізики. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого ісповідника Мартина, Папи Римського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день квантової фізики

Це свято спрямоване на популяризацію знань про квантову науку та її вплив на сучасні технології – від смартфонів до медичного обладнання. Дата 14 квітня обрана як посилання на сталу Планка (4.14 у спрощеному вигляді), яка є фундаментальною в цій галузі науки.

Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса

14 квітня кожного року відзначається дуже молоде та важливе свято – Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса. Дата святкування обрана на честь дня діагностування цього захворювання бразильським лікарем Карлусом Рибейру Жустініану Шагасом у 1909 році. Подію започаткували лише 24 травня 2019 року.

Хвороба Шагаса – це паразитарне тропічне захворювання, з яким часто стикається малозабезпечена верства населення. Особливістю хвороби є безсимптомний її розвиток. Нерідко переносники паразитів – клопи, також зараження можливо шляхом споживання забрудненої їжі, через кров, від матері дитині тощо.

Релігійні свята та їхня історія

День святого ісповідника Мартина, Папи Римського

14 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Мартина, який очолював Римську церкву у VII столітті. Він був відомий своєю непохитною боротьбою проти єресі монофелітів, яку підтримував тогочасний візантійський імператор Констант II.

За свою відданість православним догматам Мартин був підступно схоплений за наказом імператора та вивезений до Константинополя. Незважаючи на похилий вік і хвороби, святого піддали знущанням і засудили до заслання у Крим (Херсонес). Там він і закінчив свій земний шлях у 655 році, терплячи голод і поневіряння, але не зрікшись жодного слова істини. Його називають ісповідником за те, що він мужньо свідчив про віру перед лицем переслідувань.

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Мартином Лисогоном», оскільки вірили, що саме зараз лисиці залишають свої старі нори:

Якщо на Мартина сонячний і теплий день – літо буде погожим і врожайним;

Якщо хмари пливуть високо і швидко – встановиться гарна погода на тривалий час;

Багато ворон каркає – до негоди та холодних дощів;

Якщо у Світлий вівторок дощить – літо буде вологим, але сінокіс – вдалим;

Наші предки вірили, що побачити в цей день зграю журавлів – до приходу справжньої спеки.

Історичні події

1611 – на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше прозвучало слово «телескоп».

1848 – у Росії введений секретний цензурний комітет для спостереження за друком;

1852 – при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині – Історичний архів України в Києві).

1863 – у Петербурзі відбулася прем'єра опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм»

1865 – у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.

1871 – у Німеччині заснований парламент – рейхстаг;

1894 – перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона.

1894 – у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп.

1912 – найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув.

1912 – засновано ФК «Сантус» (Сан-Паулу, Бразилія).

1918 – заснування в СРСР державної компартійної монопольної пропаганди – декрет Ради народних комісарів на чолі з Леніним.

1929 – ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий.

1930 – на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка «Земля».

1931 – проголошена Друга Іспанська республіка; короля Альфонсо XIII позбавлено влади.

1970 – на американському пілотованому космічному кораблі «Аполлон-13» сталася аварія під час польоту до Місяця. Звук Г'юстоне, у нас проблема!;

1978 – у Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;

1991 – з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;

2003 – розшифрований людський геном.

2014 – офіційний початок АТО на сході України.

2022 – затонув крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, після удару ракетами «Нептун» ВМС України.

Іменини

День ангела святкують: Мартин, Антон, Іван, Мар’я, Остап.