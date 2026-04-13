Відома блогерка з Троєщини дала жартівливі поради, як вижити на роботі після Великодня (відео)

Анетта Барсівна на лавці чекає таксі, щоб дістатися на роботу після Великодня

Головна порада від Барсівни – не намагатися одразу стати продуктивним працівником, якщо вчора ви подолали «п’ятнадцять столів»

Популярна столична блогерка Анетта Барсівна, відома у мережі як самопроголошений «мер» Троєщини, звернулася до українців, які після великодніх застіль змушені виходити на роботу. Блогерка закликала «берегти здоров’я» та уникати різких переходів від свята до буднів. Про це повідомляє «Главком».

Головна порада від Барсівни – не намагатися одразу стати продуктивним працівником, якщо вчора ви подолали «п’ятнадцять столів». На думку блогерки, організм може не витримати такого стресу.

«Якщо ви вчора цілий день лежали і лежачи їли – з’їли паску, прилягли, знову з’їли – не робіть сьогодні різких рухів. Бережіть здоров’я, бо інакше може бути все: від підшлункової до кон’юнктивіту чи мігрені», — попереджає «мер» Троєщини.

Щоб робочий день не став тортурами, Анетта Барсівна радить брати «свято» з собою у прямому сенсі. «Не робіть різкого переходу. Беріть із собою паску, ковбасу, яйця – вантажте повні торби по максимуму! Сідайте з колегами, їжте, пийте і стукайтеся яєчками прямо в офісі. Це єдиний спосіб вижити», – запевняє блогерка.

Барсівна продемонструвала власний метод очікування транспорту вранці після свята. Чекаючи на таксі, вона вирішила не мучити ноги, а прийняла «вчорашнє положення» прямо на лавці у дворі.

«Я не буду стояти і мучитися. Бачу лавочку – і приймаю своє вчорашнє положення. І ви так робіть! Якщо зараз стоїте – краще сядьте або ляжте. У ногах правди немає», – резюмувала блогерка, продовжуючи релаксувати на лавці зі стаканчиком кави.

Нагадаємо, учора, 12 квітня, Київ занурився у святкування Світлого Христового Воскресіння. З першими променями сонця до київських храмів почали сходитися містяни, аби освятити великодні кошики.

Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній звернувся до вірян із традиційним пасхальним посланням. Цьогорічне привітання, яке пролунало зі стін тисячолітніх святинь Києва, було сповнене віри у перемогу правди над темрявою та глибокої вдячності захисникам України.