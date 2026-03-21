Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

21 березня у світі відзначають Всесвітній день людини з синдромом Дауна. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день людини з синдромом Дауна

21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно 21 березня світ відзначає Всесвітній день людини з синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Ініціатором створення події стала Європейська асоціація синдрому Дауна 21 березня 2006 року. Дата відзначення обрана як розшифровка причини синдрому (21.03 – три 21-их хромосоми). 20 грудня 2007 року День синдрому Дауна набув міжнародного статусу.
Синдром Дауна – це вроджена генетична патологія, яку відкрив Джон Даун у 1866 році. Світосприйняття таких людей відрізняється від звичного, вони повільніше розвиваються, але дуже талановиті й добрі.

Всесвітній день поезії

21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято було встановлене ЮНЕСКО у 1999 році. Поезія – це голос душі, здатний підтримати у найважчі часи. В Україні цей день має особливе значення, адже вірші сучасних поетів стають справжньою зброєю в інформаційній та духовній боротьбі за незалежність.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського

21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

21 березня православна церква вшановує пам’ять святого Якова, який жив у VIII столітті в Сицилії. З юних років він обрав чернечий шлях, присвятивши себе посту та молитві. За благочестиве життя його було обрано єпископом міста Катани.

У часи правління імператора-іконоборця Костянтина Копроніма святий Яків виявив неймовірну мужність. Він рішуче виступив на захист вшанування святих ікон, за що піддався жорстоким катуванням, голоду та засланням. Попри всі страждання, він не відрікся від істини, за що отримав вінця ісповідника. Святий Яків відомий як заступник вірян перед Господом, до якого звертаються з молитвами про зміцнення у вірі.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що з цього дня весна остаточно «передає ключі» лелекам:

  • Якщо 21 березня туман – чекайте на заморозки найближчим часом.
  • Хмари пливуть швидко і високо – до гарної погоди.
  • Сніг ще лежить на полях пагорбами – до хорошого врожаю овочів.
  • Почути спів жайворонка цього дня – до швидкого та стійкого тепла.

Історичні події

  • 630 – візантійський імператор Іраклій відбив у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повернув його до Єрусалиму
  • 1804 – набув чинності Кодекс Наполеона.
  • 1846 – бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон.
  • 1921 – продрозверстку у СРСР замінили продподатком – початок НЕПу.
  • 1961 – у ліверпульському The Cavern Club відбувся перший концерт гурту The Beatles.
  • 1963 – у США припинили використання в'язниці Алькатрас.
  • 1984 – в Японському морі зіткнулися радянський атомний підводний човен «К-314» і американський авіаносець Kitty Hawk.
  • 1990 – Намібія отримала незалежність від Південноафриканської Республіки.
  • 2006 – почала працювати соціальна мережа Twitter (нині – Х).
  • 2014 – Україна підписала угоду про асоціацію із Євросоюзом.
  • 2022 – авіатроща пасажирського Boeing 737 у Китаї  – загинуло 132 людей.
  • 2022 –  Тверський суд Москви визнав Meta (Facebook) екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території Росії.

Іменини

День ангела святкують: Яків, Кирило, Фома, Лазар, Володимир, Серафима.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
14 березня, 06:45
Великий піст 2026: кому дозволено послаблення та як не зашкодити здоров’ю
Великий піст 2026: кому дозволено послаблення та як не зашкодити здоров’ю
22 лютого, 12:00
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
22 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
27 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
11 березня, 22:00
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 14 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 березня 2026: традиції та молитва
13 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 18 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 березня 2026: традиції та молитва
17 березня, 22:00

Суспільство

21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік
На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік
Яке релігійне свято відзначається 21 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 березня 2026: традиції та молитва
«Людина повертається героєм, а через рік стає «проблемою». Відомий волонтер закликав міняти ветеранську політику
«Людина повертається героєм, а через рік стає «проблемою». Відомий волонтер закликав міняти ветеранську політику
Порошенко, Ющенко та Кучма відреагували на смерть патріарха Філарета: головні заяви
Порошенко, Ющенко та Кучма відреагували на смерть патріарха Філарета: головні заяви
Посол розповів, як відрізняються повітряні тривоги в Ізраїлі та Україні
Посол розповів, як відрізняються повітряні тривоги в Ізраїлі та Україні

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua