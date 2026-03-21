21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 21 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 березня у світі відзначають Всесвітній день людини з синдромом Дауна. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день людини з синдромом Дауна

Щорічно 21 березня світ відзначає Всесвітній день людини з синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Ініціатором створення події стала Європейська асоціація синдрому Дауна 21 березня 2006 року. Дата відзначення обрана як розшифровка причини синдрому (21.03 – три 21-их хромосоми). 20 грудня 2007 року День синдрому Дауна набув міжнародного статусу.

Синдром Дауна – це вроджена генетична патологія, яку відкрив Джон Даун у 1866 році. Світосприйняття таких людей відрізняється від звичного, вони повільніше розвиваються, але дуже талановиті й добрі.

Всесвітній день поезії

Свято було встановлене ЮНЕСКО у 1999 році. Поезія – це голос душі, здатний підтримати у найважчі часи. В Україні цей день має особливе значення, адже вірші сучасних поетів стають справжньою зброєю в інформаційній та духовній боротьбі за незалежність.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського

21 березня православна церква вшановує пам’ять святого Якова, який жив у VIII столітті в Сицилії. З юних років він обрав чернечий шлях, присвятивши себе посту та молитві. За благочестиве життя його було обрано єпископом міста Катани.

У часи правління імператора-іконоборця Костянтина Копроніма святий Яків виявив неймовірну мужність. Він рішуче виступив на захист вшанування святих ікон, за що піддався жорстоким катуванням, голоду та засланням. Попри всі страждання, він не відрікся від істини, за що отримав вінця ісповідника. Святий Яків відомий як заступник вірян перед Господом, до якого звертаються з молитвами про зміцнення у вірі.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що з цього дня весна остаточно «передає ключі» лелекам:

Якщо 21 березня туман – чекайте на заморозки найближчим часом.

Хмари пливуть швидко і високо – до гарної погоди.

Сніг ще лежить на полях пагорбами – до хорошого врожаю овочів.

Почути спів жайворонка цього дня – до швидкого та стійкого тепла.

Історичні події

630 – візантійський імператор Іраклій відбив у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повернув його до Єрусалиму

1804 – набув чинності Кодекс Наполеона.

1846 – бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон.

1921 – продрозверстку у СРСР замінили продподатком – початок НЕПу.

1961 – у ліверпульському The Cavern Club відбувся перший концерт гурту The Beatles.

1963 – у США припинили використання в'язниці Алькатрас.

1984 – в Японському морі зіткнулися радянський атомний підводний човен «К-314» і американський авіаносець Kitty Hawk.

1990 – Намібія отримала незалежність від Південноафриканської Республіки.

2006 – почала працювати соціальна мережа Twitter (нині – Х).

2014 – Україна підписала угоду про асоціацію із Євросоюзом.

2022 – авіатроща пасажирського Boeing 737 у Китаї – загинуло 132 людей.

2022 – Тверський суд Москви визнав Meta (Facebook) екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території Росії.

Іменини

День ангела святкують: Яків, Кирило, Фома, Лазар, Володимир, Серафима.