Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун

«Фламінго» – це крилата ракета великої дальності повністю українського виробництва
фото: Militarnyi

Ракета повністю українського виробництва

Українська крилата ракета великої дальності «Фламінго» вийшла на серійне виробництво. За її словами, наразі планується виготовляти близько 200 екземплярів на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як розповіла генеральна директорка і технічна директорка компанії «Fire Point» Ірина Терех, «Фламінго» – ракета повністю українського виробництва, без залучення іноземних комплектуючих. Вона здатна нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і долати відстань до 3000 кілометрів, що дозволяє їй уражати цілі на території Росії.

«Ми досить швидко її придумали. Менш як дев'ять місяців знадобилося для її розробки від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою. Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які ми маємо зараз», – розповіла Ірина Терех в інтерв’ю виданню. 

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєннякрилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;
час у повітрі – понад 4 години;
максимальна швидкість – до 950 км/год;
крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

Теги: Володимир Зеленський ракета озброєння

