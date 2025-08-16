Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»
Трамп повідомив, що у наступній зустрічі братимуть участь Зеленський та Путін
Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News анонсував «трьохсторонню зустріч», передає «Главком».
Трамп зауважив, що у наступній зустрічі братимуть участь президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, і звичайно, він сам.
У наступній зустрічі братимуть участь Зеленський, путін і Трамп, - президент США в інтерв’ю Fox News pic.twitter.com/8hzUFZAqN4— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2025
Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.
«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.
Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.
Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.
Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.