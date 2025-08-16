Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»
Трамп каже, що зустрінеться з Зеленським та Путіним
фото: The White house/Facebook

Трамп повідомив, що у наступній зустрічі братимуть участь Зеленський та Путін 

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News анонсував «трьохсторонню зустріч», передає «Главком».

Трамп зауважив, що у наступній зустрічі братимуть участь президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, і звичайно, він сам. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
Путін повторює свій підступний маневр
Підступна пропозиція: території в обмін на мир
9 серпня, 21:44
Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)
Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)
30 липня, 20:33
Трамп виступив з заявою про переговори з Путіним
Трамп зробив суперечливі заяви про переговори з Путіним
7 серпня, 00:59
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
11 серпня, 02:53
Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну
Президент присвоїв звання Герой України пілоту, що має 294 перемоги у небі
3 серпня, 18:37
Путін збільшує залежність російського суспільства від військових витрат
Аналітики пояснили, чому Путін свідомо не створив умов для мирної угоди з Україною
6 серпня, 06:31
Політичні аналітики відзначають, що вплив Меланії на Дональда Трампа – унікальний фактор, який ускладнює роботу дипломатам
Меланія Трамп може бути ключем до зміни курсу США у війні РФ проти України – The Guardian
9 серпня, 19:30
Сибіга прокоментував заяву Трампа про територіальні поступки
РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа
9 серпня, 12:20

Політика

Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6655
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4403
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua