В Україні запущено серійне виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю понад 3000 км

Українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост журналіста Єфрема Лукацького у Facebook.

За його словами, виготовлення перших «Фламінго» відбулося на одному з підприємств у нерозголошеному місці. Розробкою займалася українська компанія Fire Point, яка є однією з провідних вітчизняних оборонних структур.

«Ракети «Фламінго» українського виробництва з дальністю понад 3 тис. км, що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху компанії Fire Point», – написав Лукацький.

Наразі технічні характеристики нової ракети не розголошуються. Очікується її офіційна презентація.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

До слова, попри гучні заяви Дональда Трампа щодо дедлайнів для Путіна, Київ фіксує непослідовність у діях США та шукає стабільні джерела озброєння. Ставка – на власну збройову промисловість і розвиток ракетних технологій у режимі максимальної секретності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Пріоритетом України стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з «шахедами» та балістичними ракетами. Після удару по Павлограду, де з радянських часів виробляють ракети, РФ заявила, що вдарила по підприємствах, які виробляють компоненти для дронів та ракет.